Kdo je neznanec, ki je brutalno pretepel Črta Kanonija?

LJUBLJANA – Črta Kanonija, dolgoletnega novinarja, pozneje piarovca, navdušenega ribiča in zdaj še pisca, ni treba posebej predstavljati. Zdaj ko je bil prepričan, da ima mir pred težavami zunanjega sveta, pa se je zgodilo.

Kot smo že zapisali, ga je v soboto pretepel neznanec, višji kot 190 centimetrov in menda star okoli 30 let . Črt o dogodku ne želi na veliko razpredati, kot je zapisal, imajo v stanovanjskem bloku, kjer živi, že nekaj časa slabe izkušnje z neznanci. In prav en tak se je zdaj znašel pred njegovimi vrati in ga pretepel.

Glede incidenta smo se obrnili tudi na PU Ljubljana. »Ta trenutek potrdimo zgolj to, da je bila PU Ljubljana o dogodku obveščena v soboto, 6. 5. 2017, nekaj pred 11. uro,

v kateri je bila fizično napadena ena oseba s strani za zdaj še neznanega storilca. Oškodovanec je na kraju zdravniško pomoč odklonil. Glede dogodka policisti nadaljujejo zbiranje obvestil,« nam je sporočila njihova tiskovna predstavnica Nataša Pučko.

»Okoli 11. ure sem se vrnil iz trgovine z vrečko nakupljenega. Pred vhodnimi vrati v blok sem že od daleč opazil mladeniča, starega dobrih 30 let, visokega okrog 190 cm, 'nabildanega', ki zvoni … nekomu. Pridem do vrat, jih odklenem in poskušam za seboj zapreti. Isti trenutek je bil neznanec že v veži. Slabe izkušnje imamo v hiši z neznanci. Nekaj napadov na starejše sostanovalke in kraje njihovih torbic, večkrat vlomi v kleti, zato sem ga povprašal, kdo je in kam je namenjen, saj če bi bil kdo doma, komur koli je že zvonil, bi mu zagotovo odprl. Pa še kopica novih stanovalcev je v hiši, ki jih res ne poznam. V tistem trenutku pa sem v njegovih očeh opazil zver, ki je podivjala in se strgala z verige,« je na svojem facebooku zapisal Črt.