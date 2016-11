Katastrofa na avtocesti, dvakrat nalet treh vozil, kilometrski zastoji

DOMŽALE – Četrtkovo jutro se je na štajerski avtocesti začelo z več nesrečami, zaradi katerih mimo Lukovice še vedno ostaja približno 3-kilometrski zastoj , prav tako pa je zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti, poroča Darsov prometnoinformacijski center.

Pri PU Ljubljana so povedali, da se je prva nesreča zgodila okoli 6.30. V nesreči so bila udeležena tri osebna vozila, ena oseba pa je bila lažje poškodovana. Pri upravi za zaščito in reševanje so poročali, da se je pri priključku Krtina le nekaj minut zatem zgodil še nalet treh vozil.

Povezane vsebine Na avtocesti tri nesreče, zastoji tudi na obvoznih poteh

Še o eni nesreči, nedaleč stran od prve, pa so bili policisti obveščeni nekaj pred 8. uro. Tudi v tej je bila ena oseba lažje poškodovana.