Kartice pobrali in dvignili gotovino

POSTOJNA – Na PP Postojna so prijeli prijavo vlomov v dve osebni vozili (toyota in opel) parkirani ob makadamski cesti, so sporočili iz PU Koper. Iz enega vozila ni bilo odvzeto nič, iz drugega pa dve denarnici z gotovino, bančno kartico s PIN-kodo ter osebnimi dokumenti. Neznanec je nato bančno kartico uporabil za dvig gotovine in nakup cigaret.

Podobno prijavo so policisti prejeli tudi na policijski postaji Sežana, kjer so pri Dolenji vasi prav tako vlomili v osebni avto, zatem pa je bil z ukradeno kartico opravljen dvig gotovine v Štanjelu.

Policisti intenzivno zbirajo obvestila.