Kar 1,90 metra visok drzen tat je bil na delu

LJUBLJANA – V petek 18.45 so PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini na Vodnikovi cesti v Ljubljani, ki jo je izvršil za zdaj še neznan storilec. Ugotovljeno je bilo, da je vstopil v prostore ambulante in izkoristil odsotnost uslužbenke ter iz blagajne za pultom odtujil denar.

Opis storilca: moški, star od 20 do 30 let, visok 190 centimetrov, normalne postave, na glavi je imel črno volneno kapo, oblečen pa je bil v temnejši črni plašč in kavbojke, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.