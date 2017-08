Kar 13-krat na delu, petkrat jim je spodletelo

LJUBLJANA – Policisti so bili v četrtek obveščeni 13 vlomih, od tega je v petih primerih ostalo pri poskusu. Storilci so na območju Ljubljane vlomili v tri kleti, od koder so odtujili orodje in kolo, ter v stanovanje in dve stanovanjski hiši, tam pa so izmaknili nakit in gotovino.

V Logatcu so storilci vlomili v prodajalno bencinskega servisa in odtujili cigarete, v Medvodah pa v začasni objekt bencinskega servisa, kjer so prav tako odtujili cigarete. V obeh primerih so podjetji oškodovali za nekaj sto evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.