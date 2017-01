Kaos na hitri cesti: v darsovce, ki so varovali nesrečo

VIPAVA – Primorska hitra cesta med cestninsko postajo Nanos in Vipavo je še vedno zaprta zaradi poledice proti Vrtojbi oz. Italiji. Obvoz za vozila do 7,5 tone je možen po regionalni cesti Razdrto–Vipava. Proti razcepu Nanos oz. Ljubljani je odprta.

Na hitri cesti so se v dopoldanskih urah zgodile kar štiri nesreče, na srečo nihče ni bil poškodovan. Marjan Koler z Darsa nam je pojasnil, da so dežurni najprej uredili izvoz za osebna vozila, ki so obstala ujeta v koloni, nato so preusmerili še tovorna vozila. Ob tem je dejal, da to območje preventivno posipajo s peskom, s policijo ocenjujejo razmere oz. stanje vozišča. Pričakuje, da bodo cesto kmalu odprli.

Zaprta cesta: nesreče v obe smeri, voznica v ograji, policija svari

Koler je pojasnil, da je na tej relaciji prišlo do več prometnih nesreč. »V drugi prometni nesreči se je vozilo zaletelo v naše vzdrževalno vozilo, ki je varovalo prvo nesrečo. Tam so se znašli vzdrževalci Darsa in policisti, gasilci niso posredovali,« je pojasnil.

Vozišče je podhlajeno

Zakaj je torej prišlo do nesreč? »Dejstvo je, da so objekti, mostovi in viadukti izredno podhlajeni in da se je prva nesreča zgodila praktično takoj po vrnitvi naše posipalne skupine iz Vipave, ki je bila na terenu od zgodnjega jutra. Vozišče je podhlajeno in vsaka vlaga povzroči zdrs,« je še dejal in ob tem na voznike apeliral, naj po odprtju ceste vožnjo prilagodijo razmeram na vozišču.



