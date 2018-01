Kandidatka za vožnjo povzročila prometno nesrečo

NOVA GORICA – V ponedeljek popoldne je bila policija obveščena o prometni nesreči v Novi Gorici, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. 18-letna kandidatka in 54-letna inštruktorica sta z vozilom avtošole vozili po Ulici dr. Karla Lavriča proti križišču s Cankarjevo ulico. V križišču sta z vozilom zavijali levo in pri tem sekali smer vožnje 28-letnemu vozniku osebnega vozila, s katerim se je pravilno iz smeri Prvomajske ulice pripeljal 28-letni voznik. Prišlo je do čelnega trčenja, nobeden od udeležencev pa ni bil poškodovan.

Prometnim policistom so ustrezno pomoč nudili gasilci JZ GRD Nova Gorica. Policisti so 54-letnici zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa (kršitev 2. odstavka 58. člena) izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.