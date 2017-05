Kamnik: rop pošte, nad Vodicami tudi policijski helikopter

PU Ljubljana sporoča

Danes okoli 19. ure je bil operativnokomunikacijski center PU Ljubljana obveščen o ropu pri pošti v Kamniku. Takoj so posredovali policisti in začeli izvajati dejavnosti, predvidene ob takšnih dogodkih. Po do sedaj zbranih obvestilih je za zdaj še neznan storilec pred pošto pristopil do vozila, v katerem je bil uslužbenec pošte, in od njega zahteval gotovino. Storilec je svoje grožnje podkrepil tudi s pištolo, nato pa sam segel v vozilo, iz katerega je odtujil pošiljko. Po dejanju je peš pobegnil po Groharjevi ulici in nato neznano kam. Policisti še vedno izvajajo aktivnosti za izsleditev storilca, kriminalisti pa opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja. V aktivnosti je bil vključen tudi helikopter policije. Kaj je storilec odtujil, bo znano po vseh zbranih obvestilih oz. opravljeni inventuri. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Ko bo znanih več informacij, vam jih bomo tudi posredovali.