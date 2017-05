Kamnik: Oropali so pošto, nad Vodicami tudi policijski helikopter

KAMNIK – V Kamniku se je zgodil rop. Oropali so pošto, so potrdili na PU Ljubljana in dodali, da pri kaznivem dejanju ni bil nihče poškodovan. Storilce še iščejo.

Kot nam sporočajo bralci je opaziti več policistov v neprebojnih jopičih in z orožjem. Bralec Tomaž dodaja, da nad Vodicami kroži policijski helikopter.

Več sledi...