Kamenje poškodovalo osebno vozilo

STOPNIK – V ponedeljek ob 15.05 je bila policija obveščena o varnostnem dogodku s področja prometne varnosti na območju naselja Stopnik, kjer je na osebno vozilo citroen padlo kamenje in ga poškodovalo.

Policisti PP Tolmin so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja ugotovili, da je 40-letna voznica osebnega avtomobila vozila po glavni cesti iz smeri Dolenje Trebuše proti Idriji. Ko je pripeljala do semaforja, je s skalnatega pobočja priletel kamen in poškodoval njeno vozilo.



Primer so zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.