Kam je odšel Borut?

MARIBOR – Svojci pogrešajo Boruta Štrucla, ki je star 37 let in stanuje na Prušnikovi ulici 20 v Mariboru.

Nazadnje so ga videli v soboto ob 9. uri, od doma pa se je odpeljal z osebnim avtomobilom citroen berlingo sive barve, registrskih oznak MB RL-146.

Če ga vidite, pokličite policijo

Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov in je vitke postave. Ima ovalen obraz, kratke rjave lase s temensko plešo in modre oči. V času odhoda je bil oblečen v kratke hlače in kratko majico neznane barve.

Policija vse, ki bi pogrešanega morda opazili ali o njegovem izginotju kaj vedeli, prosi, da to sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.