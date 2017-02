Kam je odšel?

KAMBREŠKO – V četrtek so policiste obvestili o nedavnem vlomu v eno od stanovanjskih hiš v naselju Kambreško v občini Kanal ob Soči.

Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v zadnjih dneh vlomil vhodna vrata hiše in vstopil. Objekt je nato zapustil, ne da bi si kar koli prilastil, in odšel neznano kam.

Policisti bodo podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.