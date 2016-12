Kam je izginila 16-letna Lara Podgoršek?

FRANKOLOVO – Od včeraj je pogrešana 16-letna Lara Podgoršek iz Dola pod Gojko, sporočajo iz PU Celje.

Ob odhodu od doma je bila oblečena v črne oprijete hlače in krajšo jakno svetlo krem barve. Obuta je bila v sive copate All Star. Visoka je okoli 160 centimetrov, je vitke postave in ima svetlo kostanjeve lase, pristrižene na paž.

Nazadnje so jo videli v petek dopoldne okoli 10. ure v gostinskem lokalu na Ljubljanski cesti v Celju.

Vse, ki so pogrešano videli ali imajo podatke, kje bi lahko bila, prosijo, da podatke sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400 ali na 113.