Kakšni turisti: policisti preiskujejo goljufijo pri prenočevanju v hotelu

MURSKA SOBOTA – V torek so policisti v Pomurju obravnavali dve prometni nesreči, ki sta se končali z materialno škodo, sedem kaznivih dejanj, dve kršitvi javnega reda in miru ter štiri primere povoženja divjadi. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja pa so zasegli dva osebna avtomobila.

Na področju kriminalitete so obravnavali goljufijo pri prenočevanju v hotelu, tri vlome, tatvino denarja iz stanovanjske hiše, ponarejanje listin in nasilje v družini, kjer so nasilnežu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja.

Javni red in mir je bil kršen dvakrat v zasebnih prostorih. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili.