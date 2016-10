Kakšne sitnosti: sumijo žensko v športnih oblačilih

IZOLA – V Izoli je neznani storilec vlomil v avtodom državljanov Koreje in ukradel 2000 evrov v korejskem denarju, plačilne kartice, prenosni računalnik in dve vozniški dovoljenji.

Kasneje je v Kopru opravil nakup v skupni vrednosti okoli 800 evrov. Potem je oškodovanka preklicala kartico. Z ukradeno bančno kartico so poskušali nato izvesti ponovni dvig gotovine na bencinski črpalki na Kozini, vendar je bila transakcija zavrnjena.

Pri tatvini bi lahko bila udeležena ženska, stara med 50 in 60 leti, visoka okoli 160 cm, z oranžno rdečimi lasmi, ki ji segajo do ramen. Oblečena je bila v svetlo zeleno športno jakno, belo majico, kavbojke in športne črne copate z belim podplatom.