Kakšna zmeda: ogoljufala prodajalca

RADOVLJICA – Odrasli osebi sta v ponedeljek zvečer v trgovini v Radovljici z bankovcem za 500 evrov plačali račun v vrednosti desetih evrov, po plačilu pa sta si premislili in zahtevali vračilo denarja.



S pregovarjanjem in preusmerjanjem pozornosti sta storilca prodajalca med vračilom denarja zmedla in ga v dejanju ogoljufala za okoli 200 evrov.

O prijavi policisti še vodijo postopek, poroča PU Kranj.