Kakšen plen: ukradeni jedilni pribor naj bi bil vreden tisočake

STRMEC – V četrtek so policisti obravnavali vlom v počitniško hišo na območju zaselka Strmec, blizu Črnega Vrha nad Idrijo.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da je neznani storilec v zadnjem času vlomil v objekt in pregledal notranjost. Po prvih ugotovitvah je odtujil jedilni pribor, po nestrokovni oceni vreden dobre tri tisočake.

Policisti bodo podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.