Kakšen plen! Motorni žagi, zračna puška in suhomesnati izdelki

NOVO MESTO – Iz PU Novo mesto poročajo o več vlomih, ki so se zgodili pretekli vikend. V Petelinjeku so 14. oktobra popoldne neznanci vlomili v dve stanovanjski hiši. Odtujili so zlat nakit in denar. Lastnike so oškodovali za okoli 700 evrov. Med 12. in 15. oktobrom je v Sevnici nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil nakit. Oškodovanci ocenjujejo, da je škode za 2000 evrov.

V Budni vasi je neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil televizijski sprejemnik, DVD-predvajalnik, dve motorni žagi, zračno puško in suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.

15. ali 16. oktobra je v Trebnjem neznanec vlomil v poslovne prostore in odtujil denar. Škode je za okoli 1000 evrov.

V okolici Črnomlja je 16. oktobra dopoldne nekdo vlomil v avtomobil, parkiran ob cesti, in odtujil denarnico z gotovino in bančnimi karticami. Lastnico, ki je v bližnjem gozdu nabirala kostanj, je oškodoval za 600 evrov.