Kakšen nateg na Kidričevi: odprla vrata, slabo se je končalo

NOVA GORICA – V četrtek ob 15.07 so policiste obvestili o drzni tatvini v Novi Gorici na Kidričevi ulici, v kateri je bila oškodovana 76-letna italijanska državljanka.

Po prvih podatkih je kaznivega dejanja osumljen neznani moški, star približno 30 let, srednje postave, ki je nosil temnejšo bundo.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja ugotovili, da je neznani storilec okoli 14.15 prišel na parkirni prostor v bližini ene igralnic in pristopil k parkiranemu osebnemu avtomobilu, v katerem je bila oškodovanka skupaj z možem. Nagovoril jo je v tujem jeziku, in ker ga ni dobro razumela, je odprla vrata vozila. Neznanec je v tistem trenutku zgrabil njeno torbico z vsebino (v njej je oškodovanka imela poleg različnih dokumentov tudi gotovino) in z ukradenimi predmeti zbežal v smeri središča Nove Gorice.

Pri tem 76-letna italijanska državljanka ni bila telesno poškodovana.

Policija je po prijavi drzne tatvine nemudoma izvedla aktivnosti za izsleditev neznanega storilca, vendar ga še niso našli. O kaznivem dejanju je obvestila tudi pristojne pravosodne organe v Novi Gorici.