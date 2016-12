Kako dolgo je mrtvo Lidijo vozil v avtu?

CELJE – Na celjskem sodišču se tudi ta teden nadaljuje sojenje Velenjčanu Romeu Bajdetu, ki se je pred skoraj letom dni znesel nad svojo partnerico Lidijo Škratek, s katero sta imela dva sinova. Doslej so bile pred sodnim senatom, ki mu predseduje sodnik Zoran Lenovšek, zaslišane že številne priče, ki so izpovedovale, kar so vedele o odnosu med pokojno in obtoženim, da se je njun prepir v noči na 27. december lani končal tako tragično.

