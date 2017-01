Kaj se je zgodilo? Preminil za vrati kopalnice

KOPRIVNICA – Ob 17.10 je v naselju Koprivnica (občina Krško) moški padel za vrati kopalnice.

Posredovali so gasilci PGE Krško, skozi okno vstopili v prostor in omogočili reševalcem NMP Brežice dostop do moškega, ki pa je kljub oživljanju preminil na kraju samem, poroča uprava za zaščito in reševanje.