Kaj se je zgodilo? Našli nezavestnega in poškodovanega

MIREN - KOSTANJEVICA – Ob 18.28 so na cesti Bilje–Bukovica v občini Miren - Kostanjevica našli nezavestnega in poškodovanega kolesarja.

Posredovali so gasilci JZGRD GE Nova Gorica, ki so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč novogoriškim reševalcem.

Ti so poškodovanca z reševalnim vozilom prepeljali v šempetrsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.