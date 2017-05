Kaj se je ponoči dogajalo v Artičah?

ARTIČE – Ob 2.22 so v naselju Artiče (občina Brežice) gasilci PGD Brežice ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta. Gasilci so zaprli in odnesli plinsko jeklenko, prezračili prostore in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi moškega.

Reševalci NMP Brežice so moškega prepeljali v UC SB Brežice, poroča uprava za zaščito in reševanje.