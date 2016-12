Kaj se je dogajalo ponoči? Naprej so ga uničili, nato pa zbežali

KOBARID – V petek, 16. decembra, okrog 2. ure je bila policija obveščena, da so neznani storilci skušali vlomiti v bankomat v trgovskem objektu na območju Kobarida, so sporočili iz PU Nova Gorica. A ostalo je le pri tem, saj se je storilcem poskus vloma izjalovil, nato pa so se z vozilom temnejše barve odpeljali neznano kam. Storilci so povzročili materialno škodo na objektu oz. poškodovali prostor, kjer je bankomat.

Okoliščine suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine novogoriški kriminalisti še preiskujejo in bodo glede na zbrana obvestila in druga ugotovljena dejstva po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.

Policija poziva vse morebitne očividce oz. vse, ki bi policistom lahko nudili koristne informacije, da se zglasijo na najbližji policijski postaji oz. to sporočilo policistom na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.