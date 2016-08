Kaj se dogaja v izolski bolnišnici? Moški grozil s pištolo

IZOLA – V izolski bolnišnici se je zgodil nov incident. Danes dopoldne je med pregledom v specialistični okulistični ambulanti grozil 73-letni pacient. Kot so zapisali na spletni strani Rtvslo.si, je bil pacient nezadovoljen, ker so pregled opravile medicinske sestre, on pa je želel zdravnico.

Čeprav so mu poskušali pojasniti, da bo šel k zdravnici kasneje, se ni pomiril. Menda je dejal, da ob taki obravnavi ni nič čudnega, da zdravnike streljajo, in zagrozil, da bo šel domov po pištolo.

Pacient ni grozil prvič, zato so poklicali policiste, ki so moškega vklenili. Ob pregledu so ugotovili, da pri sebi ni imel orožja, nato so ga odpeljali in mu izdali nalog.

Okrepili bodo varnost

Po tragediji, ki se je zgodila pretekli teden, ko sta v streljanju umrla zdravnik in policist, v izolski bolnišnici opozarjajo paciente, naj se vzdržijo takih in drugačnih verbalnih napadov, saj so zaposleni pod velikim pritiskom. Po tragediji nameravajo poleg kamer namestiti snemalnike zvoka in okrepiti varnost v bolnišnici.

Z grožnjami pa so se pred dnevi soočili tudi na urološkem oddelku UKC Ljubljana. Moški (67) je grozil, da bo razstrelil poslopje.