Kaj se dogaja v Celju? Policija na kraju, štiri osebe izolirali

CELJE – Celjske policiste so nekaj minut po 9. uri obvestili, da so v tajništvu inšpektorata za delo na Kidričevi ulici prejeli rumeno kuverto z neznano belo snovjo in rdečimi madeži. Po prejemu so pošiljko dali v plastično folijo. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so skupaj z gasilci zavarovali bližnjo okolico in izolirali štiri osebe, ki so bile v stiku s pošiljko.

Nemudoma so bili o dogodku obveščeni pripadniki specialne enote (SE) uprave za policijske specialnosti (UPS), ki bodo prišli na kraj in opravili preliminarni test.

V sodelovanju s celjskim regijskim centrom za obveščanje je bilo opravljeno tudi obveščanje ELME (mobilni ekološki laboratorij) veterinarske uprave, so sporočili iz PU Celje.