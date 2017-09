Kaj je vzrok za nesrečo, še ni znano

GOMILSKO – Ob 5.43 je na Gomilskem v občini Braslovče iz neznanega vzroka prišlo do trčenja tovornega in osebnega vozila. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Braslovče, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem NMP Žalec pri oskrbi ponesrečene osebe in policiji pri usmerjanju prometa, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in ga očistili.

Poškodovana oseba je bila odpeljana v SB Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.