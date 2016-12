Kaj je imel 33-letnik v steklenički?

VIPAVA – V nedeljo dopoldne so policisti v Vipavi 33-letnemu moškemu zasegli manjšo količino zelene posušene rastline in pol stekleničke s tekočino, sumijo pa, da gre za prepovedano drogo.

Policisti so zasežene snovi poslali v analizo, in če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper moškega uvedli hitri postopek zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (kršitev določil drugega odstavka 33. člena), so sporočili iz PU Nova Gorica.