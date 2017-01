Ju zaradi njunega početja čaka izgon iz države?

MARIBOR – V soboto ob 13.25 so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe pri vsiljivem beračenju za denar pred eno od trgovin v Mariboru zalotili odrasla moška, državljana Romunije. Eden izmen njiju je med vsiljivim beračenjem uporabljal gibalni pripomoček (berglo), ki je sicer ni potreboval – z njo je pri ljudeh vzbujal sočutje.

Policisti so jima zasegli naberačena sredstva (denar) in ju z obdolžilnim predlogom privedli k dežurni sodnici mariborskega okrajnega sodišča, oddelka za prekrške. V obdolžilnem predlogu so poleg globe, zasega naberačenih sredstev in gibalnega pripomočka (bergle) predlagali tudi izrek stranske sankcije izgona iz države, saj sta bila Romuna predhodno že večkrat obravnavana za istovrstne prekrške.

Sodnica jima je s sodbo izrekla globo in odvzem protipravno pridobljene (naberačene) premoženjske koristi, so sporočili iz PU Maribor.