Ju prepoznate? V kavbojkah ropala po Trubarjevi

LJUBLJANA – Včeraj okoli 18. ure so PU Ljubljana obvestili o ropu trgovine na Trubarjevi ulici v Ljubljani. Doslej je znano, da sta nekaj pred 18. uro v trgovino prišla dva moška. Eden od njiju je stopil za prodajni pult in prodajalki zagrozil z uporabo sile, če mu ne izroči denarja, drugi pa je stal pri vhodnih vratih. Prvi je nato sam segel v predal in vzel denar, nato pa sta skupaj zbežala v smeri Resljeve ulice. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti nadaljujejo preiskavo.

Nataša Pučko pošilja opis neznancev: stara sta okoli 30 let, oba oblečena v prehodne jakne sive oz. temnejše barve, oba z jopico s kapuco, oba kratkolasa, oba v hlačah iz džinsa, oba obuta v športne copate temnejše barve.