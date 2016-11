Ju prepoznate? Na Glavnem trgu jima ni mogla uiti

MARIBOR – Včeraj ob 15.35 sta neznana storilca na Glavnem trgu v Mariboru oropala 73-letno žensko. Pred vhodom na dvorišče stanovanjske hiše sta jo najprej ogovorila, nato pa jo je eden od njiju potisnil na hodnik stanovanjske hiše in ji dejal, da je to rop. Da ne bi kričala, jo je prijel za usta, drugi pa ji je v tem času iz rok iztrgal torbico. Po dejanju sta zbežala neznano kam.

Oškodovanka je imela v torbici denarnico z dokumenti in bančno knjižico, v kateri je imela gotovino, ki jo je pred tem dvignila v eni od denarnih ustanov.

Storilca sta moška, stara 25 do 30 let. Prvi je visok okoli 180 cm, ozkega obraza, na glavi je imel sivo volneno kapo, na rokah pa rokavice. Govoril je slovensko, z mariborskim naglasom. Drugi je visok okoli 160 cm, okroglega obraza in ima kratke lase.

Materialna škoda znaša okoli 600 evrov.