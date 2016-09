Jože umrl v kraškem breznu

KOSTEL – V kostelski vasi Ajbelj, lučaj od obnovljenega kala za napajanje živine, se je včeraj popoldne zbralo ducat duš, ki so potrdile, da se je v kilometer oddaljeni jami pri Ajblju smrtno ponesrečil sovaščan, 54-letni Jože Piršič. Le ugibali so, kako je omahnil v globoko kraško brezno, v katero so se okoli poldneva spustili člani jamarske reševalne službe iz Ljubljane.

Kočevska policija je bila o dogodku obveščena kmalu po deseti uri, ko so v bližini našli Piršičev traktor z ugasnjenim motorjem, voznika pa nikjer. Stekla je iskalna akcija po gozdni strmini, sledi pogrešanega pa so vodile v brezno. Izurjeni jamarji so ga reševali vse do noči. »Težko rečemo, kaj je soseda pognalo v smrt. Ali je šlo za delovno nesrečo ali samomor,« so ugibali potrti sovaščani, ki so še povedali, da je ponesrečeni živel sam z mamo.