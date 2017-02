Jože gasil dom, nato mu je zastalo srce

LESCE – Mirno jutro v Lescah, otročad se je ravno smukala proti vratom Osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja, so prerezale sirene gasilskih vozil. Iz garaž prostovoljnega društva so gasilci izvozili v manj kot petih minutah in pohiteli na Finžgarjevo ulico, ki je umeščena za prej omenjeno šolo. »Zagorelo je spodaj v garažah, mislim, da v kurilnici. Ko sem prispel pred hišo in videl dim, sem nemudoma poklical 112 ter obvestil pristojne o požaru, nato pa stekel proti garažam, sklepal sem, da je spodaj že Sandi Prešeren, moj prijatelj, domenjena sva bila, da mi malo pregleda avtomobil v očetovi delavnici,« je povedal Andrej Pogačar, med drugim znan kot motorist, ki je še pred nekaj leti nastopal na puščavskih preizkušnjah, kot je recimo Touareg Rally v Maroku: »Prihiteli so gasilci in hitro pogasili požar in preprečili njegovo širjenje. Če se ne bi vsi odzvali tako hitro, bi bila v nevarnosti cela hiša. Sploh zaradi tega, ker je spodaj večja avtokleparska delavnica, kjer je poleg orodja tudi nekaj jeklenk s hitro vnetljivimi plini.«

