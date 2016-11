Jok iz smeti: novorojenček, ki ga je mati danes odvrgla, ni preživel

DUNAJ – Novorojenček, ki so ga danes našli v smetnjaku na dunajskem letališču, je umrl. Avstrijska policija je sporočila, da je ženska, ki je prispela iz Nigerije, na stranišču rodila otroka in ga nato pustila v tamkajšnjem smetnjaku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Čistilke so slišale otroški jok in med smetmi odkrile novorojenčka. »Otroka so nemudoma odpeljali v dunajsko bolnišnico,« je dejal tiskovni predstavnik policije. Zaradi predolgega pomanjkanja kisika je kasneje umrl.

Žensko (27) so našli sedečo v bližini stranišča. Delovala je, kot da je v stiski, je še povedal tiskovni predstavnik.

Še vedno ni znano, v kateri državi ženska prebiva, in tudi ne, kam je potovala.