Jeseničanu grozi več let zaporne kazni

JESENICE – Jeseniški kriminalisti so letos poleti obravnavali domačina, ki je na javnem kraju drugi osebi prodajal konopljo in hašiš. Jeseničan je imel pri sebi manjšo količino te prepovedane droge in pripomočke za prodajo, kar so kriminalisti zasegli, v postopku pa so ga obravnavali zaradi suma kaznivega dejanja, so sporočili iz PU Kranj.

Istega Jeseničana so kriminalisti v povezavi s prepovedanimi drogami obravnavali še zaradi prijave o izsiljevanju za denar od preprodaje prepovedanih drog. S še tremi drugimi Jeseničani je konec avgusta letos izsiljeval osebo, ki mu ni plačala manjše količine konoplje.

Pri PU Kranj so pojasnili, da se neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami kaznujeta z zaporom od enega do desetih let, izsiljevanje pa z zaporom do petih let.