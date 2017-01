Jeseničan (27) končal v rokah policije

BLED, JESENICE – Blejski policisti so kazensko ovadili 27-letnega moškega z območja Jesenic, ki je v povezavi s prepovedanimi drogami utemeljeno osumljen več kaznivih dejanj.

V treh primerih je osumljenec isti osebi priskrbel in prodal manjšo količino prepovedanega amfetamina, ki deluje kot poživilo, in nekaj deset tablet droge MDMA, ki ima dvojni učinek. Lahko deluje stimulativno ali psihedelično.

Med zbiranjem obvestil so policisti prepovedano drogo (konopljo – okoli 400 g, amfetamin – okoli 50 g, MDMA – okoli 10 g) moškemu tudi zasegli in ga kazensko ovadili, so sporočili iz PU Kranj.