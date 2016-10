Jelinčiču se smeji: tisočaki bodo sedli na njegov račun

LJUBLJANA – Prvemu možu Slovenske nacionalne stranke Zmagu Jelinčiču Plemenitemu se te dni lahko pošteno smeji. Po petih letih preganjanja zaradi knjig, ki jih je še v času, ko je bil SNS del slovenskega parlamenta, ta ista stranka kupovala na račun hrama slovenske demokracije, in sicer v izobraževalne namene, se lahko nadeja povračila zarubljenega denarja. Zaradi pravnomočno razveljavljenega sklepa v izvršilnem postopku mu mora država, kot je razvidno iz dopisa, ki ga je Jelinčiču konec prejšnjega tedna poslalo državno pravobranilstvo, vrniti 10.151 evrov. »To je vse skupaj skuhala takratna sekretarka državnega zbora Mojca Prelesnik,« celotno zgodbo komentira Jelinčič. Glede na to, da Prelesnikova velja za dobro pravnico, trenutno vodi urad informacijskega pooblaščenca, se Jelinčič čudi tudi nad tem, kako da je uredbo, ki jo je sprejela konec leta 2010 in je začela veljati z novim letom, v primeru stranke SNS in njega uporabila za nazaj. »Zanima me, ali bo morala ona odgovarjati za povzročeno škodo?« se sprašuje Jelinčič.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.