Jeklenka je eksplodirala, uničena okna in vrata

LESKOVEC – Včeraj ob 12.18 je v Ulici 11. novembra v Leskovcu pri Krškem prišlo do eksplozije plina v kleti stanovanjskega objekta.

Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so opravili ogled objekta in izmerili koncentracijo plina. Uničena so vrata in okna na objektu.