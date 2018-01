Je za smrt v Štepanjskem naselju kriv cigaretni ogorek?

LJUBLJANA – V požaru, ki je izbruhnil v četrtek okoli 18. ure na Dergančevi ulici , je umrl 59-letni moški, pri tem pa ni bil poškodovan nihče drug. Po do zdaj zbranih podatkih je zagorela sedežna garnitura v stanovanju v drugem nadstropju, vzrok požara pa bi lahko bil cigaretni ogorek, poroča Policijska uprava Ljubljana.

Materialne škode je za 10 tisoč evrov

Ob tem so pojasnili, da v stanovanju ni prišlo do eksplozije, je pa zaradi vročine počilo steklo balkonskih vrat.

V požaru je po nestrokovni oceni nastalo za približno 10.000 evrov materialne škode.

Truplo pokojnega so odpeljali na inštitut za sodno medicino v Ljubljani, kjer bo opravljena sanitarna obdukcija. Takrat bo tudi znan vzrok njegove smrti.

Na kraju so posredovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana in Prostovoljnega gasilskega društva Štepanjsko naselje, ki so požar pogasili, ter policisti, ki so kraj požara zavarovali.