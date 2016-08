Je v začetku avgusta gorela tudi vaša parcela?

ČRNI KAL – V začetku meseca, natančneje 7. avgusta, je med Črnim Kalom, Dolom pri Hrastovljah in Črnotičami izbruhnil velik požar. Kot sporočili iz PU Koper, je pogorela velika površina travnatega in gozdnatega terena. Pri tem je ogenj zajel večje število parcel, ki so v lasti različnih fizičnih oseb.

»Ker je pri tem lastnikom parcel nastala določena materialna škoda, policisti Policijske postaje Koper prosijo vse oškodovance, da se zglasijo v njihovi enoti ter podajo opis nastale škode s podatki, na katerih parcelah je nastala in njeno višino. Omenjene podatke lahko občani podajo tudi po elektronski pošti na naslov pp_koper.pukp@policija.si.,« so še sporočili iz policije.