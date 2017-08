To je Slovenija: zlorabljene za prostitucijo, na noč zaslužile tudi po 500 evrov

LJUBLJANA, SEŽANA – V noči z 10. na 11. avgust letos so kriminalisti SKP PU Koper na podlagi usmerjanja in navodil tožilca specializiranega državnega tožilstva iz Ljubljane in ob pomoči kriminalistov sektorjev kriminalističnih policij drugih PU ter policistov PU Koper zaključili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo s področja trgovine z ljudmi, z namenom izkoriščanja prostitucije.

Izvedeno je bilo prijetje in zaslišanje članov hudodelske združbe, ki so v času med letoma 2009 in 2017 izvršili skupno najmanj 45 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, in sicer v nočnem klubu na območju Sežane, ki je deloval v okviru gospodarske družbe. Osumljeni 42-letnik z območja Sežane, 54-letnik z območja Ljubljane, 46-letnik z območja Komna in 50-letnik z območja Radeč so sodelovali pri izkoriščanju skupno najmanj 45 žensk v nočnem klubu. S preiskavo je bilo ugotovljeno, da je šlo za državljanke Dominikanske republike, Ukrajine, Moldavije, Hrvaške, Češke, Srbije, Filipinov, Slovaške, Kazahstana, Romunije, Bolgarije, Madžarske, Španije in Argentine.

Z izvršitvijo kaznivih dejanj so storilci pridobili protipravno premoženjsko korist v znesku okoli 800.000 evrov.

Najprej pijača, potem pa ...

Člani združbe so zaradi izkoriščanja prostitucije, poznanstev z osebami, ki delujejo na področju organiziranega kriminala, in nekdanjimi žrtvami ter ne nazadnje zaradi pridobljenih izkušenj iz predhodnih kriminalističnih preiskav delovali aktivno oziroma prek povezanih oseb pri novačenju – iskanju žrtev in njihovi nastanitvi. Pri tem so izkoristili socialnoekonomske razmere v izvornih državah oškodovank in osebne, socialne okoliščine teh žrtev ter jih novačili z obljubo o dobro plačanem delu, ki je povezano s plesom in z animacijo, v nadaljevanju pa so jih nastanili v sklopu objekta nočnega kluba na območju Sežane, kjer so jih izkoriščali z zlorabo prostitucije. Njihova obljubljena plača ni bila zagotovljena, temveč je bila vezana na njihovo delo, ki je bilo povezano s prostitucijo in z aktivnostmi v povezavi s prostitucijo, kot so prepričevanje strank, da jim plačajo pijačo, šele nato pa so z njimi opravile tudi spolni odnos za plačilo. Da so dekleta dejansko najprej stranke prepričevale, da jim plačajo pijačo, in šele nato z njimi odšle v sobo, pa je skrbel natakar, ki je nadziral dekleta v času odsotnosti vodje in lastnika nočnega kluba, ki je tudi sam opravljal delo natakarja.

Izkoriščanje

Dvainštiridesetletnik z območja Sežane in 50-letnik z območja Radeč sta urejala delovna dovoljenja in dovoljenja za prebivanje, saj sta na ta način legalizirala prihod in nastanitev oškodovank v Republiki Sloveniji na naslovu nočnega kluba na območju Sežane ter na tak način poskušala prikriti dejansko izkoriščanje prostitucije. Dvainštiridesetletnik z območja Sežane je bil tudi lastnik in vodja nočnega kluba. Preostala 54-letnik z območja Ljubljane in 46-letnik z območja Komna pa sta opravljala delo natakarja v nočnem klubu, pri čemer sta aktivno sodelovala tudi pri izkoriščanju prostitucije.

Do 500 evrov za noč

Dekleta so se s prostitucijo ukvarjala po navodilih članov združbe in pod njihovim vodstvom, in sicer na naslovu nočnega kluba, občasno pa so lahko z dovoljenjem vodje in po plačilu s stranko odšle tudi iz nočnega kluba. Oškodovanke so morale biti vedno na razpolago zaradi prostitucije, vse dni v tednu. Cena izkoriščanja prostitucije in z njo povezanih spolnih dejanj je znašala od 100 evrov za uro pa tudi do 500 evrov za vso noč.

V času prijetja osumljenih se je v nočnem klubu nahajalo sedem oškodovank, šlo je za državljanke Dominikanske republike, Ukrajine in Moldavije ter šest moških gostov oziroma strank.

Za storitev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi (po čl. 113/V-II, KZ-1) sta zagroženi kazen zapora od treh do petnajstih let in denarna kazen.

Tujci s taksijem na seks

Med izvajanjem kriminalistične preiskave je bilo ugotovljeno, da so se kot gostje oziroma stranke v nočnem klubu pojavljali predvsem državljani Italije in državljani Slovenije, občasno pa tudi državljani ostalih bližnjih držav ter tudi gostje (tujci) hotelov z Obale. Ti so med bivanjem na območju Slovenije ob pomoči taksistov, ki so jim nudili prevoz, obiskali nočni klub na območju Sežane in za plačilo koristili spolne storitve tam nastanjenih oškodovank.

Zlorabili dostojanstvo

Storilci so s svojimi ravnanji zlorabili dostojanstvo žrtev, niso jim nudili nobene socialne in zdravstvene varnosti, dostojanstva pri delu ter poštenih in pravičnih delovnih pogojev, kar so v Ustavi Republike Slovenije zapisane človekove pravice.

Z izvršitvijo opisanih kaznivih dejanj so storilci pridobili protipravno premoženjsko korist v znesku cca 800.000 evrov.

Eden v priporu, drugi na svobodi

Vsi štirje osumljeni so bili 12. avgusta 2017 privedeni s kazensko ovadbo na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ki je po zaslišanju odredil pripor 42-letnemu državljanu Slovenije z območja Sežane, ostali pa so bili po zaslišanjih izpuščeni na prostost.

Kriminalisti SKP PU Koper nadaljujejo zbiranje obvestil in dokazov, so sporočili iz PU Koper.