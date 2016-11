To je Slovenija: 72-letnici dali pihati. Ne boste verjeli, kako pijana je bila

ROŽNA DOLINA – V ponedeljek ob 13.51 so policiste obvestili o prometni nesreči II. kategorije na lokalni cesti med Rožno Dolino in Novo Gorico (na Pristavi), v kateri je bila udeležena 72-letna voznica osebnega avtomobila. Ugotovljeno je bilo, da je voznica pod vrhom klanca z vozilom zapeljala desno z vozišča na travnato površino in nato s prednjim desnim delom osebnega avtomobila trčila v brežino ob vozišču. Domnevno lažje poškodovano so jo zdravniško oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in jo nato odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Prometnim policistom in reševalcem so pomoč nudili novogoriški poklicni gasilci. Policisti so ji v postopku odredili tudi preizkus alkoholiziranosti in v litru izdihanega zraka namerili 0,93 miligrama alkohola. Policisti so ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje po določilu zakona o prekrških (113.a člen).

Zaradi kršitev prometne zakonodaje bo zoper voznico podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.