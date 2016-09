Je prestrašeni mladec lagal ali krivo ovadil?

KRŠKO – Včasih na sodišču obsojenci ali priče pripovedujejo tako neverjetne oz. smešne zgodbe, da je čudno, da sodniki ob njih ostajajo resni. Tako je bilo tudi tokrat, ko se je na zatožni klopi krškega sodišča pred obličjem sodnika Gojmirja Pešca znašel Jan Končina. Ta je pred dvema letoma takrat še mladoletnemu Brežičanu Mateju, ki je letos maturant in je opravljal zrelostni izpit, prodal poldrugi gram konoplje v vrednosti deset evrov. To je sicer majhna količina in manj nevarna droga, toda ker gre za prodajo mladoletni osebi, to pomeni kvalificirano obliko tega kaznivega dejanja, za katero je predpisana zaporna kazen od treh do petnajstih let.



Končina, ki je prestajal pogojno kazen zaradi kaznivega dejanja omogočanja uživanja drog, o očitanem dejanju ne ve nič. Mateja ne pozna, za tisti čas, ko naj bi bilo storjeno kaznivo dejanje, ima alibi. Vsaj misli, da ga ima, saj naj bi bil v službi v Velikem Podlogu. Tudi gimnazijec Matej Končine ne pozna, zato je prav čudno, da ga je spravil v kazenski postopek.

