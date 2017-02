Je požar v hiši nekdo podtaknil?

GROSUPLJE – V soboto malo po 23. uri so policiste obvestili o požaru v stanovanjski hiši v okolici Grosupljega.

Posredovali so policisti, ki požarišče zavarovali, in gasilci, ki so požar pogasili. Kraj požara je bil zavarovan do jutra, ko so začeli ogled. Ugotovili so, da je zagorelo v prvi etaži hiše, blizu dimnika. Požar se je nato razširil na celotni objekt, ki je tudi pogorel. V požaru je nastalo za več deset tisoč evrov škode.

Vzrok požara še ni znan, policisti pa zbirajo obvestila tudi zaradi morebitnega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. V požaru ni bil nihče poškodovan (v času požara tudi ni bilo nikogar v hiši).