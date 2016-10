To je policija našla v pritličnem stanovanju

KOPER – V petek zvečer so koprski policisti na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Kopru opravili hišno preiskavo pri 42-letnem Koprčanu. V eni od sob pritličnega stanovanja so odkrili posebno prirejen prostor za hidroponično gojenje konoplje, v katerem so našli 10 rastlin konoplje, visokih med 35 in 65 cm. Pri preiskavi drugih stanovanjskih prostorov so našli še posušene vršičke konoplje (približno 100 g), elektronsko tehtnico, umetna gnojila in druge pripomočke za gojenje konoplje (termometri, vlažilci zraka ...). V hladilniku je bila najdena zmes, za katero obstaja sum, da gre za izvlečke konoplje za pripravo 'piškotov', najden pa je bil tudi nabojnik za avtomatsko puško, brez nabojev.

Na podlagi zaseženih predmetov obstaja utemeljen sum, da je Koprčan gojil konopljo za nadaljnjo prodajo. Sledi kazenska ovadba, so sporočili iz PU Koper.