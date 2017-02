»To je naredil zato, ker je osvajal njegovo punco«

PODBOČJE – Po grozljivem napadu na 26-letnega Andreja, ki se je končal tragično, so spletna omrežja prepolna takih in drugačnih mnenj o dogodkih, ki so se pred tednom dni zgodili v noči na ponedeljek.

Medtem ko nam bralci redno poročajo, da je 23-minutni posnetek nedopustnega izživljanja še vedno dostopen na spletu, pa se najdejo tudi taki, ki početje Aleša Olovca in Martina Kovača zagovarjajo oziroma opravičujejo.

Med njimi je tudi ena od prijateljic Aleševega dekleta, ki je v eni od skupin na facebooku zapisala, da Aleša dobro pozna in da je to naredil, ker je nesrečni fant osvajal njegovo punco in ga poniževal. Pripisala je, da ni slab človek, napake pa tako in tako delamo vsi. »Vsi delajo napake in tudi vi jo boste naredili ali pa ste jo že,« je zapisala. Njen celoten zapis lahko preberete spodaj.

Kakšni so bili odzivi nanj, pa si lahko le predstavljate.