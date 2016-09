Je bil zadet? Lovili so ga, on pa je ogrožal vse po vrsti

BESNICA – Kranjski policisti so v sredo dopoldne v Besnici pri rutinskem nadzoru prometa ustavljali mlajšega voznika osebnega avtomobila, ki jih ni upošteval, s predrzno vožnjo pa je med izogibanjem policiji na več mestih tudi huje kršil prometna pravila in z ravnanjem ogrožal druge udeležence v prometu.

Ustavili so ga v Zgornji Besnici. Avtomobil so mu zasegli, odredili pa so mu tudi strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Poleg tega so mu zasegli tudi obe registrski tablici, ki sta bili ukradeni z drugih vozil.

V njegovem ravnanju policisti preverjajo znake kaznivih dejanj, so sporočili gorenjski policisti.