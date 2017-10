Javil se je svojcem, danes so ga našli mrtvega

KAMNIKA – Ljubljanski policisti so bili v četrtek okrog 22. ure obveščeni o aktiviranju Gorske reševalne službe Kamnik, ki so iskali pogrešanega planinca. Po do sedaj zbranih obvestilih se je pogrešani včeraj okrog 9. ure odpravil v gore na območje Brane–Katanski greben, od koder se je okrog 13.30 ure javil svojcem izpod vrha Brane, od takrat pa ni bil več dosegljiv na telefon, niti se ni vrnil domov.



V iskanje pogrešanega planinca so se vključili tudi policisti PU Ljubljana, iskalna akcija pa se je nadaljevala tudi danes, ko so ga v popoldanskih urah našli mrtvega. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je pogrešanemu planincu med hojo po grebenu Brane zdrsnilo, pri tem pa je padel v globino po strmem skalnatem pobočju, kjer je obležal in zaradi poškodb na kraju umrl.



Dogodek ima znake gorske nesreče. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.