Jana ni zvozila ovinka, to je bilo zanjo usodno

SOLKAN – Na vzpenjajoči se in ovinkasti cesti od Solkana proti Lokvam, le nekaj sto metrov pred odcepom za Sveto Goro, se je v četrtek pred polnočjo zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je ugasnilo življenje 26-letne Novogoričanke Jane Rožič. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, je 26-letnica zaradi neprilagojene vožnje v levem ovinku zapeljala naravnost z vozišča. Njeno vozilo znamke Honda se je »v zraku obrnilo in pristalo med drevesi, približno devet metrov pod nivojem ceste ... Pri tem se je voznica tako hudo telesno poškodovala, da je umrla na kraju nesreče, 27-letni sopotnik pa je bil lahko telesno poškodovan,« so še zapisali na PU Nova Gorica. Jana je bila grafična oblikovalka in uspešna podjetnica, lastnica podjetja, ki v Novi Gorici vodi priljubljen gostinski lokal Coctail bar.