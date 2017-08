Jakupi je dajal navodila Sandi: Arina je skakala iz omare, umrla je sama od sebe

KRANJ – Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje za smrt dveletne jeseniške deklice. Zaslišan je bil sodni izvedenec psihiater, ki pri obtoženih Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju ni ugotovil psihičnih motenj. Brali pa so tudi pisma med obtoženima, iz katerih izhaja, da sta se usklajevala o tem, kaj naj izpovesta na sodišču.

Izmenjala več pisem

Obtožena sta si v priporu, v katerem sta od smrti deklice julija lani, prek sorodnikov izmenjala več pisem. Njuna komunikacija ni bila dovoljena, na sodišču pa so pisma prevedli in jih vključili v sodni spis. Iz pisem, ki jih je danes prebrala sodnica Milena Turuk, je razvidno, da sta se obtožena dogovarjala o usklajevanju svojega zagovora pred sodiščem.

Jakupi je Alibabićevi pisal, da bosta drug drugega maksimalno ščitila in ji dajal natančna navodila, kaj naj na sodišču pove. Dogovarjala sta se glede izpovedi o tem, kako je deklica dobila poškodbe, tudi tiste, ki so bile zanjo usodne. Jakupi je svoji partnerici pisal, naj pove, da se je njena hči velikokrat sama udarila z glavo, da je vsakič, ko je vstala, padla iz postelje in da je skakala iz omare ter da je umrla sama od sebe in se je ni nihče dotaknil.

Tožilstvo Alibabićevo in Jakupija poleg zanemarjanja mladoletnega otroka in surovega ravnanja bremeni več kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb različnih kategorij, med drugim tudi hude poškodbe glave, ki je vodila v smrt deklice 4. julija lani.

Danes je bil na sodišču zaslišan tudi sodni izvedenec psihiatrične stroke Peter Pregelj, ki je povedal, da pri obtoženih ni ugotovil nobene psihične motnje in bistveno zmanjšane sposobnosti razumevanja dogajanja ter obvladovanja lastnega ravnanja. Ugotovil pa je določene osebnostne značilnosti, ki vplivajo na ravnanja posameznika, vendar so bile te »znotraj tega, kaj lahko pričakujemo pri splošni populaciji in ne kažejo na psihično motnjo,« je pojasnil.

Del zaslišanja izvedenca je potekal javno, nato pa je sodnica javnost izključila. Podobno je tudi nekatere dele pisem med obtoženima brala za zaprtimi vrati, da zaščiti mladoletne osebe ter družinsko in osebno življenje obtoženih.

Nadaljevanje predvidoma septembra

Naslednja obravnava je bila sicer razpisana za petek, vendar je sodnica narok preklicala. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo 4. septembra, ko bi lahko opravili tudi soočenje izvedencev medicinske stroke glede nasprotujočih si ugotovitev o dekličinem zlomu reber.

Zagovornika obtoženih sta prepričana, da mnenje, ki ga je ta mesec zaradi razhajajočih si prehodnih mnenj lečečega zdravnika in sodnega izvedenca naknadno izdelala komisija ljubljanske medicinske fakultete, ni verodostojno in ga sodišče zaradi možne pristranskosti ter nepravilne sestave komisije ne bi smelo upoštevati. Poleg tega naj tudi to mnenje ne bi bilo enotno.

Zlom reber naj bi bil sicer le ena od številnih poškodb, ki jih je utrpela deklica. Obtožena sta krivdo zanikala, v zagovorih pa sta jo delno zvalila drug na drugega in na samo deklico.